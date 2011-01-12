Долги предприятий перед Пенсионным фондом превышают 2 млрд. грн.

Задолженность предприятий перед Пенсионным фондом Украины (ПФУ) превышает 2 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил председатель правления Пенсионного фонда Борис ЗАЙЧУК.

По его словам, в том числе 600 млн. грн. составляет долг предприятий, которые находятся в стадии банкротства, почти 500 млн. грн. – долги коммунальных и стратегических предприятий, к которым ПФУ не имеет права применять штрафные санкции.

Б.ЗАЙЧУК подчеркнул, что даже если эти средства удастся привлечь, они не покроют дефицит бюджета Пенсионного фонда.

Напомним, по словам вице-премьер-министра, министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, по итогам 2010 года дефицит Пенсионного фонда составит 26,6 млрд. грн.