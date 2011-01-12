Дефицит Пенсионного фонда в 2011 году составит 17,7 млрд. грн.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2011 год заложен дефицит в размере 17,7 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время кустового совещания Харьковской, Полтавской и Сумской областей по вопросам пенсионного реформирования в рамках проведения публичного общественного обсуждения системы социально-экономических реформ сообщил председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК.

Он подчеркнул, что при условии проведения пенсионной реформы бюджет ПФУ удастся вывести на бездефицитный уровень в 2013 году.

Справка УНИАН. Постановлением Кабинета министров Украины № 626 от 21 июля т.г. дефицит бюджета Пенсионного фонда в 2010 году утвержден на уровне 26,595 млрд. грн. Его покрытие предусмотрено за счет средств государственного бюджета.