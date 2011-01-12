Зайчук опровергает, что украинцы массово выходят на пенсию

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК опровергает информацию СМИ о том, что намерения правительства провести пенсионную реформу спровоцировали массовый выход граждан на пенсию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил, комментируя информацию некоторых СМИ о массовом выходе на пенсию сотрудников силовых структур.

«Каждый год в декабре все силовики грозят писать заявление. Разговоры идут – они обещают. Увидите, сколько их придет, – сказал Б.ЗАЙЧУК. – Каждый год идут разговоры, и мы ждем января. Каждый год одно и то же количество. Помесячно оно останется таким же».

Б.ЗАЙЧУК отметил, что традиционно в начале каждого года происходит сезонное увеличение желающих пойти на пенсию. По его мнению, это связано с ежегодной инвентаризацией пенсионных дел, которая происходит именно в этот период, и пенсионная реформа не имеет к этому никакого отношения.