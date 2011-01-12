Минтруда за 1,5 года наведет порядок в отношениях работодателя и работника - замминистра

Министерство труда и социальной политики обещает за полтора года навести порядок в сфере отношений работодателя и наемного работника.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Харькове заявил заместитель министра труда и соцполитики Украины Андрей ЧЕРКАСОВ.

Говоря о возможных путях уменьшения дефицита Пенсионного фонда, он подчеркнул, что, по разным оценкам, в сфере нелегальной занятости работают 1,5–2,5 млн. человек, которые не осуществляют никаких отчислений в фонды социального страхования.

«Мы говорим о том, что в строительстве, общественном питании, сфере услуг, транспортной сфере определенная часть работников, которые работают, вообще не имеют никаких отношений юридических с работодателем и, соответственно, не делают никаких взносов», - заметил А.ЧЕРКАСОВ.

По его словам, для исправления сложившейся ситуации Пенсионный фонд, Государственная инспекция по вопросам труда и налоговики будут проводить совместные проверки предприятий не предмет надлежащего юридического оформления отношений работодателя и наемного работника.

«Мы сегодня будем проводить – Пенсионный фонд, созданный Президентом новый орган Государственная инспекция по вопросам труда и Налоговая администрация – совместный анализ по отраслям, будем проводить совместные проверки. Наше задание за ближайшие год–полтора - легализовать трудовые отношения, что позволит в значительной мере пополнить не только Пенсионный фонд, но и все фонды социального страхования. Предприятия, которые забавляются с законом, ожидают проверки», - сказал А.ЧЕРКАСОВ.

Он также добавил, что Министерство труда и социальной политики внесло предложения относительно усиления ответственности за нарушения законодательства в сфере трудовых отношений.

«Люди не виноваты в том, что они работают, а получают зарплату в конверте. Виноват работодатель. У нас вообще-то не рабовладельческий строй», - отметил замминистра.