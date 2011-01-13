МИД Словакии заверяет в положительных последствиях отмены виз для украинцев

Министр иностранных дел Словакии Микулаш ДЗУРИНДА считает, что в случае отмены виз для Украины со стороны Европейского Союза приток украинских трудовых мигрантов не создаст негативного влияния на словацкий рынок труда.

Об этом сообщает сегодня Международное радио Словакии.

По убеждению М.ДЗУРИНДЫ, контроль в данной сфере и впредь будет очень строгим, что должно исключить нелегальное трудоустройство.

«Кроме того, словацкая сторона была бы рада увеличению потока туристов из Украины в нашу страну, чему наверняка будет способствовать безвизовый режим. И в целом Словакия заинтересована в углублении всесторонних связей со своим восточным соседом и стратегическим партнером – Украиной», - также подчеркнул М.ДЗУРИНДА.

Глава МИД отметил, что со стороны ЕС необходима большая доля понимания и желания идти навстречу странам, которые хотят визовой либерализации с Евросоюзом. По мнению словацкого министра иностранных дел, в первую очередь, это касается Украины и Молдовы.

«В свое время нас тоже боялись в Европе, как чего-то неизвестного, кого надо опасаться. И также вводили переходный период на свободное трудоустройство. Но, как видите, ничего плохого мы не принесли ни британцам, ни ирландцам. Может быть, многие из них жалеют, что сейчас словаки уезжают оттуда», - напомнил словацкий опыт М.ДЗУРИНДА.

По его мнению, «не стоит бояться того, что украинцы переполнят наш рынок труда».

«Если сюда приедут талантливые и трудолюбивые люди, это будет нам только на руку. Пусть к нам приезжают украинцы, чтобы отдохнуть на курортах, покататься на лыжах, посмотреть наши достопримечательности. Ведь они оставят у нас часть своих денег…», - также заявил министр иностранных дел Словакии.