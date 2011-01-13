Профсоюзы не поддерживают законопроект о введении пенсионной реформы

Совместный представительский орган (СПО) профсоюзов на национальном уровне не поддерживает законопроект, которым предусмотрено введение в Украине пенсионной реформы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий ОСОВЫЙ.

Он отметил, что данный законопроект направлен на решение проблем в пенсионной сфере за счет самих пенсионеров и наемных работников. «Первое – (законопроект – УНИАН) ограничивает права, тяготы этой реформы ложатся на самих пенсионеров и работников. Второе – он не решает существующих проблем пенсионной системы, консервируя существующую на сегодня несправедливость».

В подходе к решению проблем в сфере пенсионного обеспечения зарплата и стаж должны быть определяющими факторами, подчеркивает Г.ОСОВЫЙ. «Давайте заработную плату нормальную госслужащему, учителю», – отмечает он.

СПО выступает за то, чтобы были ликвидированы 23 закона, регулирующих специальные пенсии для отдельных категорий работников, а надбавки к пенсиям назначались исключительно за особые заслуги перед государством. «Мы ставим вопрос о ликвидации всех 23 законов, которыми расписали (пенсии – УНИАН) под себя. Должна быть одна формула – стаж, заработок и плюс можно назвать стипендии за отдельные заслуги, разные формы доплат… », – считает Г.ОСОВЫЙ.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет Министров Украины.