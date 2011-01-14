Могилев: в МВД располагают информацией, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие»

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ заявляет, что в МВД располагают информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине».

«Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЁВ.