Количество зарегистрированных безработных в Украине выросло до до 544,9 тыс.

В Украине количество официально зарегистрированных безработных в 2010 году увеличилось на 3,5%, или 18,2 тыс. человек, – до 544,9 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, в декабре 2010 года количество безработных увеличилось на 31,8%, или 95,2 тыс. человек, по сравнению с ноябрем.

По данным Госкомстата, уровень зарегистрированной безработицы в целом по Украине на 1 января 2011 года составил 2% от общего количества населения трудоспособного возраста, что на 0,4 п.п. больше, чем на 1 декабря 2010 года, и на 0,1 п.п. больше, чем на 1 января 2010 года.

Количество безработных, которые на 1 января т.г. получали пособие по безработице, увеличилось на 27,9% по сравнению с показателем на 1 декабря 2010 года, однако сократилось по сравнению с 1 января 2010 года на 0,5% и составило 411,3 тыс. человек.

Средняя сумма пособия по безработице с начала года увеличилась на 117,76 грн. – до 780,05 грн.