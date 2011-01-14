В декабре на 10 рабочих мест претендовало 88 человек

В Украине в декабре 2010 года на 10 рабочих мест претендовало 88 человек (на 1 января 2010 года – 83 человека).

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, при этом количество украинцев, состоящих на учете в Государственной службе занятости, в 2010 году увеличилось на 3,4% – до 564 тыс. человек (на 1 декабря 2010 года – 479,1 тыс. человек, на 1 января 2010 года – 545,6 тыс. человек).

На 1 января 2011 года потребность предприятий в работниках на замещение вакантных должностей составляла 63,9 тыс. человек (на 1 января 2010 года – 65,4 тыс. человек, на 1 декабря 2010 года – 74 тыс. человек).