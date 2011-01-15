Кабмин предлагает профсоюзам объединить усилия по детенизации рынка труда - Надрага

В Кабинете министров Украины предлагают профсоюзам объединить усилия по детенизации рынка труда в стране.

Об этом заявил вчера в Донецке на пресс-конференции первый заместитель министра социальной политики Василий НАДРАГА, который принимал участие в расширенном совещании Донецкой облгосадминистрации по вопросам пенсионного реформирования.

«Безусловно, нужно заниматься детенизацией рынка труда, это абсолютно правильно. Те предложения, которые профсоюзы высказывали, мы будем предлагать не только их послушать, но будем предлагать и объединить здесь наши усилия», - сказал замминистра.

Он подчеркнул актуальность этой проблемы и отметил, что самостоятельно государство ее решить не сможет. «Сегодня детенизация рынка труда, то есть, выход заработной платы на свет – это очень широкая и актуальная задача и только силами государства ее не решить», - отметил В.НАДРАГА. При этом он добавил: «Мы должны к ее решению подключить всех, должны подключить организации работодателей, с которыми мы ведем соответствующую работу точно также, как и профсоюзы».

По мнению замминистра, только контролем со стороны государства эту проблему не решить, нужно, чтобы все, в том числе сами работники и работодатели были заинтересованы вывести зарплаты из теневой экономики.

«Потому что мы сегодня возле каждого предприятия милиционера не можем поставить и уж тем более, работника соцзащиты, который будет смотреть – так ли выплачивают заработную плату и все остальное… Здесь мы должны объединиться», - заключил В.НАДРАГА.