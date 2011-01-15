50 фактов незаконного оборота наркотиков выявлено милицией в учебных заведениях Одессы

50 фактов незаконного оборота наркотических веществ, по которым возбуждено и передано в суд 26 уголовных дел, выявлено милицией в учебных заведениях города. Еще 21 дело возбуждено по фактам торговли наркотиками в развлекательных заведениях. И почти два раза больше – 37 дел - по фактам нарушений легального оборота наркотиков и психотропных веществ в медучреждениях Одессы.

Об этом сообщили на пресс-конференции заместитель начальника Отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в Одесской области Андрей БУРЯЧОК, анализируя причины увеличения количества наркозависимых граждан региона в минувшем году.

Вскрыты сотрудниками ОБНОН также особо опасные факты – 34 случая принуждения граждан преступниками к употреблению наркотиков, в том числе несовершеннолетних лиц. Ликвидированы 36 притонов по изготовлению наркотиков и 53 подпольных нарколаборатории. По фактам сбыта нарковеществ возбуждено 948 уголовных дел, 274 сбытчиков наркотиков привлечены к уголовной ответственности.

Всего за преступные деяния в сфере наркобизнеса возбуждено 2990 уголовных дел, при расследовании которых привлечены к ответственности 1889 граждан.

Как отметил А.БУРЯЧОК, больше всего наркозелья поступает в Одессу из Республики Молдова, в частности, из самопровозглашенного Приднестровья. Общими усилиями правоохранительных органов перекрыты 17 каналов поставок наркотиков из этой страны, четыре международных канала – из Польши, по одному – из Таджикистана, Узбекистана, Болгарии, Чехии и Англии.