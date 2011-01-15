МИД Украины намерено помочь украинцам в России создать новую организацию

Министерство иностранных дел Украины намерено помочь украинцам в России создать новую общественную организацию, которая бы защищала их права.

Об этом в комментарии УНИАН сказал директор департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«МИД уже работает над тем, чтобы помочь украинской общине в России создать новую всероссийскую влиятельную и эффективную общественную организацию, которая бы защищала культурно-образовательные и другие права этнических украинцев, являющихся гражданами Российской Федерации», - сказал он.

О.ВОЛОШИН сообщил, что соответствующее поручение еще в конце прошлого года было дано министром иностранных дел Украины Константином ГРИЩЕНКО украинскому посольству в Москве. По словам О.ВОЛОШИНА, украинские дипломаты в России в тесном взаимодействии с общественными активистами, которые представляют украинскую диаспору, прорабатывают этот вопрос.

«Для нас важно, чтобы такая организация была действительно результатом самоорганизации самих украинцев, что будет залогом их действительно эффективной и реальной деятельности, а не была искусственно созданной в рамках политических договоренностей между Киевом и Москвой», - добавил он. Именно поэтому, отметил О.ВОЛОШИН, это непростой процесс, который требует определенного времени.

Он подчеркнул, что украинская сторона уже получила заверения российской власти всячески способствовать этой работе. О.ВОЛОШИН также отметил, что МИД Украины исходит из того, что многомиллионная украинская община в России является важным фактором содействия развитию дружеских добрососедских отношений между Украиной и Российской Федерацией.

«Украинцы в России – это именно те люди, благодаря которым у нас всегда есть надежная платформа для взаимодействия между нашими народами и странами. Мы очень рассчитываем, что все в российском руководстве также будут исходить всегда из такого понимания роли украинской общины в Российской Федерации», - сказал О.ВОЛОШИН.

Он также отметил, что во время всех политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Украины и России вопрос удовольствия культурно-образовательный прав украинской общины в Российской Федерации присутствует в повестке дня. «Мы во многом считаем этот вопрос лакмусовой бумажкой качества наших отношений в гуманитарной сфере», - добавил О.ВОЛОШИН.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября 2010 года решениям Верховного суда России был удовлетворен иск Министерства юстиции РФ, которое требовало роспуска Федеральной национально-культурной автономии украинцев России (ФНКА УР) в связи с «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности». Кроме того, иск Минюста РФ базировался на жалобе активиста фонда «Отчизна» Николая ЖУРАВЛЕВА, который заявлял, что ФНКА УР «ведет политическую деятельность, прославляет бандеровцев и выливает негатив на Россию».

Один из руководителей ФНКА УР Валерий СЕМЕНЕНКО сообщил, что перед обращением в суд в Страсбурге диаспора подаст сначала кассацию в Президиум Верховного суда РФ.

13 января на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос украинских журналистов, министр иностранных дел РФ Сергей ЛАВРОВ сказал, что Федеральная национально-культурная автономия украинцев России (ФНКА УР) была закрыта за ведение политической деятельности.

14 января партия «Наша Украина» заявила о намерении обратиться к международным структурам относительно ликвидации Федеральной национально-культурной автономии украинцев России. В заявлении напоминается, что С.ЛАВРОВ на официальном уровне обнародовал настоящие причины ликвидации в ноябре прошлого года Верховным судом России Федеральной национально-культурной автономии украинцев России. В отличие от решения суда, который формально ликвидировал ФНКА УР в связи с якобы «выявлением нарушений в хозяйственной деятельности», С.ЛАВРОВ прямо заявил, что она была ликвидирована в связи с тем, что «ее руководство вело работу не по решению культурных и образовательных вопросов…, а политическую деятельность и деятельность, которая была направлена прямо и нескрываемо на подрыв наших двусторонних отношений», отметили в «Нашей Украине».

При этом “Наша Украина” призвала Министерство иностранных дел Украины должным образом отреагировать на заявление министра иностранных дел Российской Федерации С.ЛАВРОВА и способствовать «Нашей Украине» в защите прав украинских граждан в РФ.