100 тыс. иностранцев смогут получить документы на работу в Италии

В Италии 17 января началась процедура подачи документов на получение разрешений на трудоустройство в рамках нынешнего Декрета об урегулировании трудовых потоков.

Как передает корреспондент УНИАН, всего этим декретом предусматривается предоставить документы на легальную работу около 100 тыс. иностранцев из-за границ ЕС.

Для граждан Украины выделена квота в 1 тыс. 800 разрешений на работу.

Согласно установленным правилам, итальянские работодатели, желающие трудоустроить иностранца, должны зарегистрироваться на портале Министерства внутренних дел Италии и заполнить соответствующую форму-бланк, указав собственные данные, данные рабочего и контрактные условия его работы. Процесс заполнения бланков будет продолжаться до конца месяца.

Следующим этапом является отправления заполненного бланка, который будет происходить также через Интернет в три этапа. 31 января с 08.00 направляются запросы для иностранцев из стран, для которых зарезервированы квоты, в том числе и для украинцев. 2 февраля - для иностранцев, работающих в домашнем секторе, но не имеющие зарезервированных квот. 3 февраля – для всех остальных категорий иностранцев.

Запросы принимаются на основании времени подач (включительно с секундами). То есть, практически, шанс получить документы имеют только те, кто подаст запрос в первые минуты.

Следующим этапом (через несколько месяцев), в случае положительного ответа на запрос, является открытие рабочей визы в итальянском консульстве в стране происхождения.

Как сообщил УНИАН председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь ГОРОДЕЦКИЙ, декрет рассчитан на иностранцев, находящихся в странах происхождения, но на практике – это единственная возможность легализации для иностранцев, которые уже работают в Италии нелегально.

О.ГОРОДЕЦКИЙ также отметил, что выделенная для украинцев квота мизернаяй: на сегодняшний день, по данным Общества, в Италии нелегально работают около 200 тыс. украинцев.

Он также отметил, что большинство итальянских экспертов считают, что предложенная процедура легализации является ничем иным, как лотереей, которая не сможет решить основных проблем нелегальной иммиграции.