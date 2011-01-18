СБУ запугивает предпринимателей для срыва 22 января акции оппозиции – Волынец

Народный депутат от БЮТ Михаил ВОЛЫНЕЦ заявил, что работники СБУ запугивают предпринимателей с целью срыва запланированной оппозицией на 22 января масштабной акции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ТВі, об этом он заявил в эфире телеканала.

«Чем занимается СБУ в нашей стране? Чем занимаются эти марионетки?» - сказал М.ВОЛЫНЕЦ.

Он также убежден, что никто не заинтересован в возмещении якобы нанесенного ущерба во время многочисленных акций протеста, которые проходили на Майдане Незалежности в последние годы.

«Никому возмещение не нужно. Нужно водить людей в прокуратуру, запугивать», - отметил М.ВОЛЫНЕЦ.

Он предположил, что участников налогового Майдана ожидает как административное, так и уголовное наказание. «Зависит от того, что могут «навешать». Следствие проводится в закрытом режиме. Ребят забирают на улице, и мы не успеваем принимать соответствующие меры, чтобы их освобождать», - сказал народный депутат.

Также М.ВОЛЫНЕЦ сообщил, что его ни разу не приглашали представители прокуратуры для дачи показаний по уголовному делу по факту избиения 16 декабря 2010 года в сессионном зале парламента оппозиционных народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, по данным координатора налогового Майдана Александра ДАНИЛЮКА, милиция допрашивает более 100 активистов этой акции.

В частности, после проведения акций протеста против Налогового кодекса милиция возбудила четыре уголовных дела. По ним силовые структуры вызывают на допросы более 100 активистов Майдана.

По словам А.ДАНИЛЮКА, правоохранительные органы активизировали действия в отношении активных участников акции протеста. «Это настоящие репрессии, и ничего общего с правосудием не имеют» - заявил А.ДАНИЛЮК.