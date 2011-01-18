Через год в Украине безработицы не будет - Тигипко

Вице-премьер министр – министр социальной политики Сергей ТИГИПКО заявляет, что через год в Украине безработицы не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске.

В то же время, по его словам, проблема кардинально сменится другой - импортом рабочей силы со всеми последствиями, к которым это приведет.

Пока что, как сказал вице-премьер, этой проблемы касаться „политически не интересно”, но сегодня в Украине она реальна: есть виды деятельности, в которых полностью работают трудовые мигранты, в частности обменные пункты на базарах, торговля овощами и тому подобное.

С.ТИГИПКО отметил: если в стране будет продолжаться экономический рост на уровне 4-5%, то со следующего года встанет проблема нехватки рабочих рук, в частности представителей рабочих специальностей.

По мнению С.ТИГИПКО, следует очень быстро разворачивать систему переподготовки специалистов, которые в Украине более чем нужны - юристов, экономистов, программистов, а также создать условия для мобильного переселения специалистов в регионы, которые в них нуждаются.

„Сейчас количество рабочих мест у нас не сокращается, а растет достаточно быстро. Мы начинали 2010 год, согласно данным независимых международных организаций, с уровнем безработицы 9,5%, а закончили с показателем 8,1%.

Евросоюз закончил прошлый год с показателем безработицы 10,1%, добавил С.ТИГИПКО.

“У нас сегодня по ряду регионов есть серьезные проблемы с рабочей силой, в частности на шахтах Луганска”, - подчеркнул вице-премьер.