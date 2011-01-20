Янукович назначил новое руководство Госинспекции по вопросам труда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим Указом №104/2011 от 17 января 2011 года назначил Андрея ЧЕРКАСОВА председателем Государственной инспекции по вопросам труда.

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

Также своими Указами №105/2011 и №106/2011 от 17 января текущего года Президент назначил Валерия ЯЦКИНА первым заместителем председателя инспекции и Василия ИВАНЧАКА – заместителем председателя инспекции, соответственно.