Отпуск по уходу за ребенком будет засчитываться в трудовой стаж – Тигипко

Вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО заявляет, что с введением пенсионной реформы женщины получат право не учитывать декретный отпуск при расчете пенсии, но отпуск по уходу за ребенком, как и раньше, будет засчитываться в стаж.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “Сильная Украина”, об этом С.ТИГИПКО сказал журналистам.

“Матери получат право не учитывать годы, когда они находились в декретном отпуске, для исчисления коэффициента заработной платы, что определяется при выходе на пенсию”, - сообщил С.ТИГИПКО.

Он также заверил, что отпуск по уходу за ребенком будет учитываться в трудовом стаже. “Время, проведенное женщиной в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, как и раньше, будет засчитываться в трудовой стаж”, - отметил вице-премьер.