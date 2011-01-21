БЮТ: Шустер отказался от приглашения Тимошенко из-за давления Герман

В БЮТ считают, что Савик ШУСТЕР отказался от приглашения Юлии ТИМОШЕНКО в свою программу из-за давлени\\ заместителя главы Администрации Президента Анны ГЕРМАН.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

"Юлия ТИМОШЕНКО лично Савиком ШУСТЕРОМ действительно была приглашена к участию в первом его ток-шоу на Первом Национальном канале. Поэтому в БЮТ крайне удивлены заявлением продакшн-студии "Savik Shuster Studio" о якобы политическом давлении на редакцию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В БЮТ напомнили, что речь идет о канале, руководители которого уже неоднократно шокировали украинскую и мировую общественность публичными заявлениями о том, что информационный ряд канала должен цензуроваться в интересах власти.

"Впрочем, в медиа-сообществе ни для кого не секрет, что в действительности милую уху своего патрона музыку на этом канале заказывает Анна ГЕРМАН. Узнав об активных усилиях последней по срыву появления лидера оппозиции на Первом национальном, пресс-служба "БЮТ-Батьківщини" решила обнародовать факт приглашения ТИМОШЕНКО в эфир, которое Савик ШУСТЕР сделал еще в декабре прошлого года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе БЮТ считают досадным тот факт, что старт нового проекта на Первом национальном начинается с грубого вмешательства администрации Виктора ЯНУКОВИЧА в работу студии.

"Очевидно, говоря о политическом давлении, продакшн-студия "Savik Shuster Studio" ошиблись адресатом. В Блоке Юлии Тимошенко и партии "Батькивщина" сочувствуют Савику ШУСТЕРУ и желают ему успехов в защите принципов свободы слова перед антидемократической и авторитарной властью", - отмечается в сообщении пресс-службы БЮТ.

Как сообщал УНИАН, пресс-служба БЮТ распространила информацию о том, что Ю.ТИМОШЕНКО приняла личное приглашение Савика ШУСТЕРА посетить его первое ток-шоу на Первом Национальном. В пресс-службе БЮТ уточнили, что С.ШУСТЕР пригласил Ю.ТИМОШЕНКО к участию в этой программе еще в декабре прошлого года.

Вечером 20 января редакция "Шустер Live" заявила, что не приглашала Ю.ТИМОШЕНКО к участию в программе 21 января.

"На темы, которые будут обсуждаться в пятницу, 21 января, редакция "Шустер Live" не приглашала Юлию Владимировну ТИМОШЕНКО. Редакция программы самостоятельно определяет темы и гостей, и считает недопустимым давление со стороны политиков", - шла речь в сообщении редакции программы.