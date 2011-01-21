Тигипко: Кабмин рассмотрит возможность компенсаций при выходе на пенсию для соцработников

Правительство рассмотрит возможность назначения работникам социальной сферы одноразовой компенсации при выходе на заслуженный отдых в размере 10 начисленных пенсий.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики, лидер партии “Сильная Украина” Сергей ТИГИПКО, сообщили УНИАН в пресс-службе “Сильной Украины”.

«После проведения соответствующих расчетов мы рассмотрим такую возможность», – сообщил он.

По словам С.ТИГИПКО, такое предложение поступило от самих социальных работников в рамках обсуждения пенсионной реформы.

Как сообщалось, согласно проекту пенсионной реформы, одноразовая выплата 10 назначенных пенсий предусмотрена для учителей, врачей и работников сферы культуры.