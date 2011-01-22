Янукович: у политиков, призывающих идти людей “на баррикады”, ничего не выйдет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ уверен, что у политиков, призывающих людей идти “на баррикады”, ничего не выйдет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в своем выступлении на торжественном собрании во дворце “Украина” по случаю Дня Соборности Украины.

По убеждению главы государства, сегодня тема единства вновь приобрела колоссальное значение.

«Мы вступаем в непростой период, когда ради трансформации Украины в современное экономически развитое демократическое государство, вынуждены прибегать к непопулярным реформам, к бескомпромиссной борьбе с коррупцией, злодеяниями», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ уверен, что граждане Украины вместе на Западе и на Востоке должны пройти через эти испытания достойно, как подобает народу, который ставит перед собой амбициозные цели и умеет их достигать.

Президент подчеркнул, что впервые за последние 20 лет в Украине обеспечена политическая стабильность и начата глубокая модернизация государства.

«Впервые за всю новейшую историю Украины власть в лице Президента, парламентского большинства и правительства взяла на себя ответственность за системные реформы практически во всех сферах жизни и начала их реализацию», - отметил он.

«Это не нравится политикам, которые из-за неумения объединять усилие, из-за бесконечных дрязг привели страну к глубокому социально-экономическому кризису и теперь пытаются любой ценой вернуться к власти», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

По его словам, эти политики говорят о политических репрессиях, пытаются дискредитировать наше государство в глазах международного сообщества.

«Они опять зовут людей на баррикады, опять пытаются доказать, что часть общества принадлежит к патриотам и демократам, а другая – к их антиподам. Мы это проходили пять лет назад», - отметил глава государства.

«Из этого ничего не вышло. Камни оказались разбросанными. Наступило время их собирать», - добавил он.

В.ЯНУКОВИЧ в очередной раз очертил планы власти относительно проведения реформ и модернизации страны. Он предупредил, что не все шаги власти в этом направлении будут популярными.

«Наш шанс – не в призывах идти на баррикады, уничтожать и разрушать, а в возможности к консолидации, развитию демократии и верховенству права, к дальнейшему объединению Востока и Запада, - считает Президент Украины. - Этому учит нас дата 22 января, этого требует от нас ответственность за Украину».

Он пообещал, что как глава государства приложит все усилия, чтобы граждане Украины чувствовали себя единой семьей.

«Во имя этого я твердо буду стоять на позициях развития демократии и готов работать со всеми, кто разделяет эти принципы и способен поставить национальные интересы выше собственных», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.