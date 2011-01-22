Лидер партии «Батькивщина» Юлия ТИМОШЕНКО призывает украинцев объединиться ради смены действующей власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на Софийской площади в Киеве перед участниками вече по случаю Дня Соборности Украины.

«Вопрос в том, смогли мы за 20 лет ли независимости объединиться с волей, моралью и честью, чтобы построить жизнь так, чтобы никто нас не унижал? Ответ очевиден – нет. И если мы сегодня будем полагаться на очередные политические объединения спесивых политиков - мы не сможем объединиться и победить. Поэтому наш план действий прост – единение, единение не вокруг политиков, а друг с другом, человека с человеком ради четкого видения, какой будет Украина», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что сегодня нет «донецких или киевских, крымских или львовских, а есть единая украинская нация».

Обращаясь к участникам вече, лидер партии «Батькивщина» отметила, что каждый из присутствующих должен знать, что у нас есть шанс на парламентских выборах честно сменить действующую власть, «если к тому времени они не сделают что-то такое, что нам не захочется свергнуть эту власть».