Правительство предлагает ограничить или отменить льготы для многих категорий населения

В парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения.

Об этом сообщил лидер партии "Гражданская позиция", народный депутат Анатолий ГРИЦЕНКО во время интернет-конференции на портале «ЛигаБизнесИнформ».

Так, в проекте "О гарантиях выполнения решений суда" от 14 января этого года, по словам А.ГРИЦЕНКО, планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. (В частности, в проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства – УНИАН).

Также А.ГРИЦЕНКО сообщил, что законопроектом предлагается снять ограничение на приватизацию или отчуждение стратегически важной газотранспортной системы Украины.

Депутат назвал этот правительственный проект «обманом и политическим шулерством».

«Такой себе подарок ЯНУКОВИЧА под "йолку". Еще раз объясню, в чем проблема. Законопроект имеет внешне якобы нейтральное название: "О гарантиях выполнения решений суда" и не вызывает особой обеспокоенности. В пояснительной записке действительно речь идет о выполнении Украиной решения Европейского суда по делу "ИВАНОВ Юрий Николаевич против Украины". Но!!! К этому законопроекту в разделе "Переходные и заключительные положения" прицеплен целый поезд изменений к 17-ти ныне действующим законам. Сделано это преднамеренно, скажу больше, воровато преднамеренно», - отметил А.ГРИЦЕНКО, и сообщил о намерениях отменить льготы для многих категорий населения.

По словам А.ГРИЦЕНКО, в системе предоставления льгот действительно нужно наводить порядок, и если Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ решил провести в этой сфере реформу, то пусть делает это открыто, не скрывая свои планы и намерения от людей. «Что значит открыто? Внесите законопроект под названием "Об ограничении или отмене льгот для отдельных категорий населения", поставьте под ним подписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТИГИПКО... И берите на себя ответственность. А не прячьтесь со своими планами, которые больно ударят по миллионам людей, в какие-то переходные положения. Это первое», - отметил депутат.

Также он убежден, что если власть решила приватизировать газотранспортную систему, чтобы отдать ее украинским олигархам или "Газпрому", то опять же, необходимо говорить об этом открыто и честно. «Внесите законопроект под названием "О приватизации стратегической газотранспортной системы Украины с участием (укажите, кому именно она достанется)" и поставьте подписи ЯНУКОВИЧА, АЗАРОВА, ТИГИПКО, БОЙКО... Но вы скрываете свои намерения от людей! Разве так ведет себя сильная власть?», - спросил А.ГРИЦЕНКО.