«Натали Турс Украина» увеличила планы по отправке туристов в ОАЭ

Туркомпания «Натали Турс Украина» увеличила планы на 2011 г. по отправке туристов в Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил президент группы компаний «Натали Турc» Владимир ВОРОБЬЕВ.

«Открыв продажи в Украине, мы с удовольствием отмечаем большой спрос на отдых в ОАЭ. Уже сейчас видно, что первоначально озвученный план по отправке в 2011 г. 5 тыс. туристов будет перевыполнен», - сказал он.

По словам В.ВОРОБЬЕВА, первые туристы «Натали Турс Украина» вылетели из Киева в Дубай 21 января 2011 г. Сейчас компания вышла на объем отправки 200 туристов в неделю, что «немного опережает планы». Компания рассчитывает, что начиная с марта число еженедельно отправляемых туристов превысит 200 человек. «С другой стороны, у нас есть достаточно серьезные планы по следующей осени. Если все будет идти так, как мы планируем, то следующей осенью мы выйдем на порядка 600-650 человек в неделю. Это позволит где-то 10-12 тыс. туристов за год отправить», - сказал он.

По словам президента «Натали Турc», к осени 2011 г. планируется начать региональные программы в Украине: компания начнет отправку не только из Киева, но и из других городов — Донецка, Харькова, Днепропетровска. Также В.ВОРОБЬЕВ спрогнозировал, что в целом в 2011 г. ОАЭ посетит минимум 100 тыс. украинцев против около 60 тыс. в 2010 г.

Как отметил представитель партнера «Натали Турс», гендиректор компании Alpha Tours (ОАЭ) Аднан АРИДИ, рынок СНГ для Дубая является чрезвычайно важным, так как туристы из СНГ занимают третье место из всего количества туристов. При этом их число постоянно растет. «В 2011 г. мы ожидаем более чем в 2 раза увеличить количество туристов, чем в предыдущем периоде», - отметил А.АРИДИ. По его мнению, цены на отдых в Дубае в этом году расти не будут, при этом отели будут предлагать различные акции.

По словам В.ВОРОБЬЕВА, в поддержку начала работы в Украине по направлению ОАЭ компания проведет серию роуд-шоу в Киеве, Харькове, Донецке и Днепропетровске, в рамках которых запланированы презентации компании, отеля Atlantis The Palm в ОАЭ, семинары и пр.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2010 г. российская туристическая компания «Натали Турс» объявила о начале работы в Украине, и в первый год работы планировала отправить на отдых 30 тыс. туристов. В Украине с туристами работает туроператор «Натали Турс Украина». В первый год работы в Украине стратегическими направлениями станут Испания, Кипр и ОАЭ. Компания анонсировала, что в первый год работы планирует отправить в Испанию около 15 тыс. туристов, что составляет 80% турпотока из Украины в эту страну за 2010 год, и по 5 тыс. - в ОАЭ и на Кипр. Ожидаемый объем инвестиций в украинский рынок в 2011 г. - около 1 млн. долл.

В настоящее время «Натали Турс» оперирует на 13 направлениях, в числе которых также Греция, Италия, Таиланд, Куба, Доминикана, Египет, Бразилия и пр.

Справка УНИАН. «Натали Турс» - крупный российский туроператор, 18 лет на рынке. В 2009 г. «Натали Турс» обслужила 405 тыс. человек, оборот составил 485 млн. долл.