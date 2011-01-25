Евро-2012 даст Польше более 30 тысяч новых рабочих мест – Туск

Польские власти рассчитывают на появление в стране дополнительно более 30 тысяч рабочих мест благодаря мероприятиям, которые реализуются в рамках подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу в 2012 году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом заявил глава польского правительства Дональд ТУСК, который принял участие в конференции “500 дней до Евро-2012” в Гданьске.

В соответствии с сообщение пресс-службы польского правительства, премьер-министр назвал европейский футбольный чемпионат огромным шансом для Польши, который в перспективе также приведет к ускорению экономического роста страны.

По расчетам экспертов, польский ВВП благодаря чемпионату с 2008 до 2020 год вырастет дополнительно на 2,1%, или на 28 миллиардов злотых (почти 10 млрд. долларов).

„Рост ВВП будет обусловлен, прежде всего, инвестициями в инфраструктуру и развитием туристических услуг, а также использованием стадионов и центров пребывания (футбольных команд)”, - отмечает пресс-служба.

По данным правительства, в Польше в рамках подготовки к Евро-2012 реализуется 81 ключевая инвестиция, стоимость которых превысит 88 млрд. злотых (около 30 млрд. долларов, или почти 7% прошлогоднего ВВП – УНИАН).

Д.ТУСК отметил, что реконструкция аэродромов в четырех городах - организаторах чемпионата даст им возможность принимать практически вдвое больше пассажиров, а вокруг нововыстроенных стадионов будет улучшена городская инфраструктура.

„За 500 дней до чемпионата можем с удовольствием сказать, что главные цели нам удалось реализовать”, - подсуммировал Д.ТУСК.

Как сообщал УНИАН, Украина и Польша выиграли право организации Евро-2012 в апреле 2007 года.

По оценкам украинского правительства, Украина израсходует на подготовку к чемпионату от 5 до 6,5 млрд. евро.