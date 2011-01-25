Джарты: жители Крыма с пониманием относятся к налоговой и пенсионной реформам

Население Крыма с пониманием относится к реформам в налоговой и пенсионной сфере, которые проводятся в Украине для развития экономики, утверждает председатель Совета министров автономии Василий ДЖАРТЫ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Совмина Крыма.

«Все реформы в Крыму воспринимаются нормально. Люди понимают, что реформы должны быть - без них государство не сможет выйти из сложившейся ситуации», - сказал В.ДЖАРТЫ в эфире «5 канала».

Он сообщил, что органы исполнительной власти Крыма, в том числе Министерство социальной политики, активно ведут разъяснительную работу, информируют население о сути реформ.

«Очень много людей обращаются с вопросами», - отметил глава Крымского правительства, добавив, что разъяснительная работа длится уже несколько месяцев.

«Мы вели эту работу еще во время избирательной кампании: не только обещали прекрасные перспективы, но и честно говорили, что будет очень сложно, что впереди - трудный этап, и преодолеть его мы сможем только вместе», - сказал В.ДЖАРТЫ.