Украина и Турция договорились о подготовке к отмене визового режима

Украина и Турция договорились о начале процесса по подготовке к заключению соглашения об отмене визового режима между двумя странами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявили Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Турции Реджеп ЭРДОГАН на совместной пресс-конференции, которая состоялась по результатам проведенных сегодня в Киеве украинско-турецких переговоров.

«Наше общее решение о подписании соглашения об отмене виз или о безвизовом режиме положено в основу значительной активизации наших торгово-экономических отношений», - прокомментировал достигнутые договоренности В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что это значительно расширит возможности украинских и турецких граждан, в частности, бизнесменов, туристов, свободно передвигаться по территориям обеих стран.

При этом Президент Украины уточнил, что подготовка и дальнейшее подписание соглашения об отмене визового режима будет предусматривать одновременное заключение соглашения о реадмиссии между Украиной и Турцией.

«Оно (соглашение о реадмиссии – УНИАН) тоже необходимо и мы договорились, что его подписываем синхронно», - также сказал Президент Украины.

В свою очередь премьер-министр Турции Р.ЭРДОГАН также положительно оценил достигнутые договоренности относительно начала процесса по отмене виз, и выразил пожелание, чтобы стороны завершили этот процесс синхронно и как можно скорее.