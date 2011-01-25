Отмена льгот приведет к усилению коррупции – профсоюзы

Правительственная инициатива по отмене социальных льгот приведет к усилению коррупции, искусственному и непродолжительному сокращению бюджетных расходов и не будет способствовать реформам в социальной сфере.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении председателя Национального форума профсоюзов Украины Мирослава ЯКИБЧУКА.

«Механическое сокращение льгот не только не улучшит социальное положение граждан Украины, но и усилит коррупцию в стране, поскольку решение о предоставлении льгот тем или иным группам будет регламентироваться не законами, как сейчас, а решениями чиновников», - говорится в заявлении.

«Предложенный механизм предоставления льгот не имеет ничего общего с реформами. Ведь реформирование должно заключаться в том, чтобы сделать льготы адресными, то есть, предоставлять их непосредственно тем, кто в них нуждается, а не организациям, которые потом их будут распределять по своему усмотрению», - утверждают в профсоюзах.

«Определенные организации получают дотационные средства, которые «исчезают» независимо от того, воспользуется человек ими или нет. А должно быть так: каждый пенсионер имеет так называемую «социальную карточку», и именно по ней получает льготы. Проехал в транспорте – получил, не ездит – не получает. Такая система приведет к настоящей экономии бюджетных средств и лишит чиновников от Кабмина возможностей для злоупотреблений», - отмечает М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, в парламенте зарегистрирован правительственный законопроект, которым предлагается ограничить или отменить социальные льготы для многих категорий населения.

Так, в проекте "О гарантиях исполнения решений суда" от 14 января этого года планируется ограничить или отменить льготы для шахтеров, врачей, учителей, ученых, ветеранов войны, инвалидов войны, чернобыльцев всех категорий, участников боевых действий, ветеранов труда и многих других категорий. В проекте предлагается не указывать в законах конкретные объемы льгот и механизмы их предоставления, а предлагается предусмотреть, что объем льгот будет определяться решениями правительства.