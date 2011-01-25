ВОЛЯ и English Club TV реализовали новый социальный проект

Компания ВОЛЯ совместно с телеканалом English Club TV в дни зимних школьных каникул подарили детским учреждениям Киева, Херсона, Кривого Рога, Ровно, Харькова, Винницы и Полтавы специальные аудио- и видеокурсы для изучения английского языка. Об этом УНИАН сообщила руководитель отдела PR компании ВОЛЯ Алина Сигда.

По данным А.Сигды, среди тех, кто получил подарки, воспитанники специализированных заведений, детских домов и приютов, а также посетители киевских детских областных библиотек. Все эти заведения охвачены социальными проектами ВОЛИ.

В Херсоне и Виннице сотрудники компании на дополнительно собранные средства приобрели для детей также школьные принадлежности и др. В Харькове акция проводилась при содействии постоянного партнера ВОЛИ – благотворительного фонда «ДАР».

Специальные аудио- и видеокурсы для изучения английского языка рассчитаны на разные возрастные группы и созданные с учетом их особенностей. Это, в частности, видеопрограммы, предназначенные для детей в возрасте от пяти до девяти лет, и аудиопрограммы – для трех-шестилетних малышей с начальным уровнем владения английским языком.

Директор харьковской специальной общеобразовательной школы-интерната №12 для детей с ослабленным зрением Евгений Чепишко на церемонии вручения подарков отметил, что предоставленные в рамках акции курсы необходимы для учеников этой школы, которые занимаются спортом на международном уровне и выезжают за рубеж, а также для старшеклассников, готовящихся стать переводчиками.

По мнению учителя английского языка Ольга Малькевич учебно-воспитательного комплекса для детей с проблемами зрения им.В. Г. Короленко, помогут ученикам в освоении языка. а некоторые дети уже в ближайшее время смогут применить полученные знания на практике, так как отправятся для восстановления зрения в США.

Директор детского дома «Теремок» (Херсон) Марина Воронина считает, что полученные комплекты педагоги будут использовать на дополнительных занятиях с младшими школьниками. С нею согласен заведующий Полтавским областным приютом для несовершеннолетних «Любисток» Владимир Гадючко.

Справка УНИАН. ВОЛЯ является ведущим украинским общенациональным телекоммуникационным провайдером. В целом по Украине обслуживает около 1,7 млн абонентов, включая более 430 тыс. пользователей услуги высокоскоростного доступа в Интернет. Компания ВОЛЯ предоставляет комплексную мультисервисную услугу, включающую информацию и развлечения – доступ к телепрограммам и видео-по-запросу; коммуникации – высокоскоростной доступ в Интернет, компьютерная и голосовая связь, а также услуги крупнейшего в Украине дата-центра.

Телеканал English Club TV предоставляет уникальную возможность погружения в языковую среду, и включает развлекательные и познавательные программы для зрителей всех возрастов с самыми разными интересами. Все программы, в том числе информационные выпуски, художественные, документальные и мультипликационные фильмы, адаптированы для изучения английского языка. Телеканал входит в базовый пакет телепрограмм, предлагаемый абонентам ВОЛИ в разных регионах Украины.