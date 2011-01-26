Словакия готова вести переговоры о расширении зоны малого приграничного движения с Украиной
15:33, 26 января 2011Соцполитика
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Словакия готова вести переговоры о расширении зоны малого приграничного движения с Украиной.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖИК на заседании пресс-клуба в МИД Украины.
“Мы готовы об этих вопросах говорить и договориться”, - сказал он.
При этом посол отметил, что есть определенные ограничения, связанные с правилами, которые действуют в Европейском Союзе.
В то же время П.ГАМЖИК отметил, что “все можно изменить, если есть воля”.
Посол считает, что Польша, Словакия и Венгрия могут скоординировать свои усилия в вопросе расширения зоны малого приграничного движения.
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