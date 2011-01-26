Словакия готова вести переговоры о расширении зоны малого приграничного движения с Украиной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол Словацкой Республики в Украине Павол ГАМЖИК на заседании пресс-клуба в МИД Украины.

“Мы готовы об этих вопросах говорить и договориться”, - сказал он.

При этом посол отметил, что есть определенные ограничения, связанные с правилами, которые действуют в Европейском Союзе.

В то же время П.ГАМЖИК отметил, что “все можно изменить, если есть воля”.

Посол считает, что Польша, Словакия и Венгрия могут скоординировать свои усилия в вопросе расширения зоны малого приграничного движения.