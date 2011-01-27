В Польше уровень безработицы достиг 12,3%

Уровень безработицы в Польше в декабре 2010 года в месячном выражении вырос на 0,5% - до 12,3%, превысив ожидания аналитиков и прогноз правительства.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным Главного управления статистики, в годовом выражении безработица выросла на 0,2%.

Рост безработицы превысил прогноз аналитиков, ожидавших ее на уровне не выше 12%.

В прошлом месяце безработными были зарегистрированы 1,955 млн. человек из 38-миллионного населения страны.

Как сообщал УНИАН, в Польше безработица, которая в феврале прошлого года достигла рекордного за последние шесть лет уровня 13%, c марта - благодаря сезонным работам - снижалась, достигнув к августу 11,4%.

Справка УНИАН. Безработица в Польше резко начала снижаться после вступления страны в Европейский Союз в 2004 году, достигнув в октябре 2008 года рекордно низких 8,8% после 20% шесть лет назад.

Количество безработных снова начало увеличиваться после начала мирового финансового кризиса осенью 2008 года.