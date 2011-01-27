Кабмин реорганизовал Фонд социальной защиты инвалидов в бюджетное учреждение

Кабинет Министров реорганизовал Фонд социальной защиты инвалидов в бюджетное учреждение и отнес его к сфере управления Государственной службы по вопросам инвалидов и ветеранов.

Соответствующее постановление №49 от 19 января размещено на сайте правительства.

Решение принято по предложению Министерства социальной политики.

Напомним, что Фонд социальной защиты инвалидов был создан в июле 1991 года и с июля 2002 года как орган государственного управления входил в состав Министерства труда и соцполитики.