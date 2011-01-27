Туроператоры начинают популяризировать внутренний туризм

Национальный туристический офис и ведущие туроператоры Украины начинают проводить системные мероприятия, направленные на поддержку и развитие внутреннего туризма в Украине.

Об этом они заявили сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил генеральный директор «АЛТУ-ЭКСПО» Аркадий МАСЛОВ, ряд таких мероприятий будет проведен в рамках VI Международной туристической выставки «Украинский туристический форум 2011» (УТФ), которая пройдет в Киеве 31 марта - 2 апреля 2011 г.

«По плану у нас добавится несколько форматов по сравнению с предыдущими выставками», - сказал он.

В частности, в рамках форума для представителей регионов Украины будет выделена отдельная зона, где на особых условиях можно будет презентовать туристические ресурсы Украины для потенциальных туристов и специалистов туристической отрасли. Специально для туроператоров по внутреннему и въездному туризму предусмотрены выставочные площади по сниженным ценам. «Предложения пользуются спросом: за первые две недели начала подготовки к выставке-форуму уже забронировано свыше 30% выставочных площадей», - сказал А.МАСЛОВ. По его словам, в планах также - проведение весной для турагентов в регионах семинаров и мастер-классов от УТФ.

«Мы получаем невероятные льготные условия для того, чтобы иметь возможность представлять Украину. О ком, прежде всего, идет речь? Это областные государственные администрации, которые уполномочены заниматься туризмом, это отельные хозяйства, существующие в Украине, — как крупные сети, так и мелкие частные отели, которые занимаются размещением туристов. И для тех, и для других есть привлекательное ценовое предложение», - отметил директор ГП «Национальный туристический офис» Олег ЛИТВЯК.

По его словам, занимаясь совместной подготовкой форума, Национальный туристический офис имеет возможность влиять на подготовку программы форума. «Все, что будет происходить, о чем будут говорить, для нас важно. Мы проведем несколько важных для нас конференций, мы будем проводить презентационные мероприятия, с Национальным агентством по подготовке к чемпионату Евро-2012 у нас будет большая программа. Поэтому мы рассматриваем Украинский туристический форум как некую площадку для реализации всех планов, которые в марте появятся в копилке нашей отрасли», - отметил О.ЛИТВЯК.

Нововведением на форуме станет то, что впервые здесь будет работать зона для потенциальных туристов — ярмарка туров по специальным ценам. Как прогнозирует А.МАСЛОВ, ярмарку посетит не менее 20 тыс. потенциальных туристов.

Как отметила президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Елена ШАПОВАЛОВА, Украина имеет колоссальный потенциал для развития внутреннего и въездного туризма, который все еще недостаточно используется. «Мы уверены, что мероприятия, которые мы инициируем в рамках форума, помогут привлечению инвестиций в отрасль, расширению национальных туристических маршрутов, развитию внутреннего и въездного туризма в Украине», - отметила она.