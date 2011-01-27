Зимний туристический сезон показывает рост объемов – эксперт

Зимний туристический сезон показывает рост объемов по сравнению с прошлым зимним сезоном.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины, директор туркомпании «Пан Укрейн» Елена ШАПОВАЛОВА.

«Те рейсы, чартерные программы, которые были выполнены, и то количество туристов, которое мы отправили внутри Украины, оно, например, показывает существенный рост по сравнению с сезоном 2009-2010 гг.», – сказала она, напомнив, что зимний сезон продолжается до конца марта.

По словам Е.ШАПОВАЛОВОЙ, на таких зарубежных направлениях, как Австрия, Объединенные Арабские Эмираты, количество туристов выросло на 20-25%. «По экзотическим странам прошел большой рост – Таиланд, Доминикана, ОАЭ, и на данный момент уже туры раскуплены до середины февраля. По горным лыжам то же: несмотря на то, что везде было достаточно тепло, тем не менее, поехали кататься и в Украину, и за рубеж», – сообщила Е.ШАПОВАЛОВА.

При этом она отметила, что внутриукраинский отдых растет более высокими темпами, чем зарубежный. По ее данным, количество туристов, путешествующих внутри Украины, по объемам реализации увеличилось в 2 раза по компании «Пан Укрейн», однако, в частности, это произошло и за счет роста цен внутри Украины.

По «Пан Укрейн» средний рост количества обслуженных туристов (в целом на внутриукраинских и зарубежных направлениях) на новогодние праздники составил около 18%.

Как прогнозирует Е.ШАПОВАЛОВА, в целом тенденции показывают, что зимний сезон будет завершен туристической отраслью Украины с ростом показателей, однако по некоторым направлениям он может оказаться ниже ожидаемого. «Конечно же, те операторы, которые сделали ставку на египетское направление, их объемы, результаты, не будут такими радостными, как им бы хотелось, но, тем не менее, там тоже есть рост около 10%», – сказала она.