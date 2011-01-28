Кабмин обязан сообщать о переносе рабочих дней за три месяца

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения в Кодексе законов о труде (КзоТ), которыми Кабинет министров обязан сообщать о переносе рабочих дней во время праздников за три месяца.

Соответствующий Закон о внесении изменений в ст.67 Кодекса законов о труде (№2914-VI от 11 января), принятый Верховной Радой, опубликован на сайте главы государства.

В частности, ст.67 кодекса дополнена частями следующего содержания: «С целью создания благоприятных условий для использования праздничных и нерабочих дней (ст.73), а также рационального использования рабочего времени Кабинет министров Украины не позднее чем за три месяца до таких дней может рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций перенести выходные и рабочие дни в порядке и на условиях, установленных законодательством для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями».

Также, согласно принятым нормам, собственник или уполномоченный орган в случае применения рекомендации правительства не позже чем за два месяца издает приказ (распоряжение) о перенесении выходных и рабочих дней на предприятии, в учреждении или организации, которые согласованы с избирательным органом первичной профсоюзной организации (профсоюзным представителем).

Закон набирает силу со дня его опубликования.