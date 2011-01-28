Эксперт: рост зарплаты в 2010 г. обеспечили восстанавливающиеся отрасли промышленности

Интенсивный рост заработной платы в течение 2010 года в значительной степени был обеспечен активно восстанавливающимися отраслями промышленности.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

В частности, по его словам, средняя зарплата в металлургии повысилась на 22,6%, в химической промышленности - на 30,1%, а в транспортном машиностроении наблюдался рост на 40,4%.

А.БЛИНОВ отметил, что помесячные данные о занятости от Госкомстата указывают на то, что в экономике сейчас занято больше людей, чем год назад, и данная ситуация сохраняется вот уже восемь месяцев подряд. Общее количество наемных работников в экономике в декабре 2010 г. выросло на 203,5 тыс. в годовом выражении. А если учитывать поправку с пересчетом на полную занятость, то количество работников на самом деле выросло на 403,1 тыс. человек.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, индекс реальной заработной платы в Украине по итогам 2010 года вырос на 10,2%. Уровень среднемесячной заработной платы штатных работников в январе-декабре 2010 года составил 2,239 тыс. грн., что на 20% больше по сравнению с январем-декабрем 2009 года.

В декабре 2010 года индекс реальной зарплаты вырос на 10,5% по сравнению с аналогичным показателем 2009 года. В среднем заработная плата работников с полной занятостью по Украине в декабре 2010 года составила 2,801 тыс. грн., что на 12,3% больше по сравнению с ноябрем. Заработная плата штатных работников в декабре 2010 года составила 2,629 тыс. грн., что на 11,7% больше по сравнению с ноябрем.