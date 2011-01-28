На выплату соцпомощи в 2011 году не хватает 160 млрд. грн. - Тигипко

В 2011 году на выплату социальной помощи гражданам Украины не хватает 160 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время телемоста.

«Сегодня в стране работает 156 разных льгот, выплат, доплат, социальной помощи и т.д. На этот год для того, чтобы профинансировать эти виды социальной поддержки, нам не хватает 160 млрд. грн.», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, причины такой ситуации в том, что ранее были приняты решения, не обоснованные на реальных доходах бюджетов. Такое положение спровоцировало массовые иски украинцев в суды: в частности, по итогам 2009 года было зафиксировано более 1 млн. обращений в суды - 800 тыс. исков, которые касаются Пенсионного фонда и более 200 тыс. по подразделениям социальной защиты Минсоцполитики.

«Мы очень предметно занимаемся этим вопросом, и я не уверен, что мы сможем все это выплатить, мы должны четко посмотреть и совершенно четко сказать людям, если мы имеем возможность, - мы будем условно платить не 30%, а 20%, но вести разговор будем с людьми честно», - сказал С.ТИГИПКО.

По его словам, решение по вопросу социальных выплат в ближайшее время будет найдено.