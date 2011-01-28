Национальный форум профсоюзов Украины (НФПУ) может подготовить альтернативный вариант закона о пенсионной реформе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель НФПУ Мирослав ЯКИБЧУК сегодня в Киеве в ходе круглого стола по обсуждению пенсионной реформы.

«Мы могли бы подготовить альтернативный законопроект по пенсионной реформе», - сказал он, высказав ряд критических замечаний к варианту, предложенному правительством.

В частности, в НФПУ считают, что правительство своим законопроектом о пенсионной реформе пытается решить единственный вопрос – сократить дефицит Пенсионного фонда.

«Сегодняшняя пенсионная реформа борется с последствиями ситуации, которая сложилась с пенсиями, а не с причинами возникновения проблем.

Мы видим, что сегодня основная проблема, которую хочет решить правительство за счет пенсионной реформы, – сократить дефицит бюджета Пенсионного фонда, но не за счет системных экономических реформ, а путем перекладывания проблем на плечи граждан путем введения накопительной системы, повышения пенсионного возраста и стажа», - заявил М.ЯКИБЧУК.

При этом он отметил, что предлагая вводить накопительную систему, правительство не дает никаких гарантий и пояснений, кто и как будет управлять накопленными средствами, и какой будет цена этих денег через 20-30 лет.

«Никто не может ответить на вопрос, что будет с гривней через 15-20 лет. В накопительной системе нет гарантий, что будет с деньгами и кто будет ими управлять… Не выйдет ли, что через 20-30 лет возникнет пенсионный МММ в Украине», - отметил М.ЯКИБЧУК.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер министр Украины министр социальной политики Сергей ТИГИПКО надеется, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года. Об этом он заявил 18 января на пресс-конференции в Днепропетровске.

„Я предусматриваю, что после общественных слушаний в ВР 16 февраля закон о пенсионной реформе будет обсужден народными депутатами. После этого будут приниматься предложения к проекту закона. Думаю, к середине марта, максимум – до конца марта, закон будет проголосован”, - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, людям не стоит беспокоиться, что какие-то решения будут приняты задним числом.

“Какие бы нормы не были прописаны, они начнут действовать после принятия закона Верховной Радой, подписания Президентом и со дня опубликования”, - сказал вице-премьер министр.

С.ТИГИПКО также считает, что относительно второго уровня пенсионной реформы должна быть прописана более четкая позиция: приняты “механизмы и законы, которые бы защитили деньги второго уровня от коррупции и разворовывания”.

Эта норма, по его словам, должна действовать с 2013 года. “До этого времени мы все успеем, в том числе, улучшить ситуацию с Госбюджетом”, - считает С.ТИГИПКО.

В то же время профсоюзы не поддерживают законопроект о введении пенсионной реформы. Об этом сообщил 13 января заместитель председателя Федерации профсоюзов Украины (ФПУ) Григорий ОСОВЫЙ.

Напомним, в декабре 2010 года на сайте Верховной Рады Украины был обнародован проект закона «О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной системы», автором которого является Кабинет министров Украины.