ПФУ ежегодно выплачивает 25 млрд. грн. доплат к пенсиям ниже минимальных - Тигипко

Ежегодно Пенсионный фонд Украины выплачивает около 25 млрд. грн. доплат к пенсиям, которые ниже минимальных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время телемоста.

Он отметил, что на сегодня необходимо решить проблему Пенсионного фонда Украины относительно неприсущих ему выплат, которыми и являются данные доплаты.

«Он (Пенсионный фонд – УНИАН) доплачивает до прожиточного минимума людям. У нас пенсия установлена на уровне прожиточного минимума и, если кому-то назначена пенсия меньше этого уровня, мы переложили эту доплату на Пенсионный фонд», - отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, если бы были найдены дополнительные средства в бюджете на сумму 25 млрд. грн., то бюджет Пенсионного фонда уже в 2012 году был бы бездефицитным.

Напомним, 21 января в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер» С.ТИГИПКО заявил. что дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины за 2010 год, по последним данным правительства, увеличился, по сравнению с ожидаемым результатом в 26,6 млрд. грн, до почти 37,5 млрд. грн.

В проекте бюджета Пенсионного фонда Украины (ПФУ) на 2011 год заложен дефицит в размере 17,7 млрд. грн.

Справка УНИАН. По состоянию на 1 января 2011 года, средний размер пенсионной выплаты в Украине составляет 1,152 тыс. грн.

На 1 января 2011 года в Украине насчитывалось 13,738 млн. пенсионеров всех категорий.