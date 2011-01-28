Испания намерена повысить пенсионный возраст с 65 до 67 лет

Испанские власти намерены одобрить изменения в пенсионном законодательстве, предполагающие увеличение пенсионного возраста с 65 до 67 лет, после того как правительству удалось добиться предварительного согласия профсоюзов.

Как передает Би-Би-Си, профсоюзы Испании провели несколько акций протеста против пенсионной реформы, но в четверг власти Испании сообщили, что им удалось предварительно договориться с трудовыми организациями. Испанцы все еще смогут уходить на пенсию в 65 лет при трудовом стаже в 38,5 лет.

Увеличение пенсионного возраста – одна из антикризисных мер социалистического правительства премьер-министра страны Хосе Луиса САПАТЕРО, призванная оживить экономику Испании. Эффект от принятых мер начнет ощущаться, как ожидается, с 2013 года.

Дефицит бюджета Испании по итогам 2010 года составил 9% ВВП, уровень безработицы в стране в четвертом квартале прошлого года составил 20,3% и достиг максимальной отметки за 13 лет.