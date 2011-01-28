Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ исключает отмену льгот для пенсионеров на бесплатный проезд в столичном метро.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и массовых коммуникаций Секретариата Кабинета министров, об этом он заявил во время совещания с вице-премьер-министрами, на котором обсуждались вопросы подготовки инвестиционных проектов на 2011 год.

«Информация о том, что в Киеве отменен бесплатный проезд в метро для пенсионеров, не соответствует действительности. Все льготы, которые получают пенсионеры по закону, должны выполняться безоговорочно. Законодательство должно выполняться везде, в частности и в Киеве. Поэтому ни о какой отмене речь идти не может. Ни один местный совет, ни одна местная администрация не может отменять или сокращать социальные льготы, которые предусмотрены законом», - заявил Н.АЗАРОВ.

Кроме того, глава правительства поручил провести широкую разъяснительную кампанию в СМИ о том, что для пенсионеров будет сохранен бесплатный проезд в столичном метро. «Чтобы люди преклонных лет зря не волновались», - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, предприятие “Киевский метрополитен” 27 января сообщило, что в столице с 28 января по решению Киевсовета отменен бесплатный проезд в метро пенсионерам, инвалидам и другим льготным категориям граждан.

28 января “Киевский метрополитен” опроверг это заявление, и сообщил, что перечень льготных категорий пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда, остается без изменений.