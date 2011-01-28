Тигипко: в ходе общественных обсуждений никто не сказал, что пенсионная реформа не нужна

Общественное обсуждение пенсионной реформы показывает, что граждане осознают необходимость изменений в пенсионном обеспечении.

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО сегодня во время видеомоста "Киев - Донецк - Львов - Полтава – Харьков", сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Сильная Украина».

"Обсуждение мы еще будем продолжать, как минимум, весь февраль. Во время обсуждений я не услышал практически ни одного мнения, что ничего не нужно менять в пенсионной системе. Все считают, что пенсионную реформу следует проводить", - сказал С.ТИГИПКО.

Он добавил, что на сегодняшний день наиболее активно в обществе обсуждаются выслуга лет, поднятие пенсионного возраста и размер пенсий. "Мы слушаем людей, мы хотим получить предложения", - подчеркнул вице-премьер министр.

Он отметил, что правительство уже рассматривает возможность реализовать некоторые предложения, полученные от граждан в рамках обсуждения реформы. "Учитель, врач и сотрудник культуры при выходе на пенсию, и мы это предусмотрели в законе, получит одноразово 10 пенсий со своей первой пенсией. Сейчас у нас идут переговоры и с другими представителями бюджетной сферы, в ходе которых мы вновь пересматриваем все эти вопросы. Такие компенсации, возможно, будут и для социальных работников, и для представителей сферы спорта, тренеров", - отметил он.

Что касается военнослужащих, то на этом этапе, по словам С.ТИГИПКО, обсуждается вопрос о сохранении 90% выплат от денежного обеспечения после выхода на пенсию для тех, у кого маленькие заработные платы. Военным с высокими доходами процент будет понижен до 80. "Есть определенные предложения не распространять нововведение по увеличению выслуги до 25 лет для тех военнослужащих, у кого последний, так называемый «предпенсионный», контракт. Я не исключаю возможности, что это будет нами сделано", - отметил он.

"Думаю, недели через две, накануне парламентских слушаний относительно пенсионной реформы, запланированных на 16 февраля, мы четко определимся со всеми новыми предложениями, внесение которых правительство будет инициировать по результатам общественного обсуждения законопроекта о реформировании пенсионной системы", - резюмировал вице-премьер.