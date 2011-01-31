Профсоюзы призывают Кабмин немедленно отозвать из ВР законопроект о пенсионной реформе

Всеукраинское собрание представителей профсоюзных организаций требуют от Кабинета министров отозвать из Верховной Рады законопроект “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной реформы”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в резолюции собрания профсоюзных организаций, утвержденной на заседании.

Представители профсоюзов требуют от правительства безотлагательно приступить к формированию вместе с социальными партнерами комплексных мероприятий по обеспечению пенсионной реформы на основе Закона “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании” и концепциях дальнейшего проведения пенсионной реформы.

Также профсоюзы призывают разработать и утвердить в первом полугодии в этом году программу реформы заработной платы до 2015 года, направленную на максимальную легализацию зарплат, значительное увеличение фонда оплаты труда как базы для начисления пенсионных взносов за счет повышения доли оплаты труда в затратах предприятий на производство продукции до уровня 20-25%.

Кроме того, профсоюзы настаивают на возобновлении практики разработки государственных программ занятости населения, разработке при участии социальных партнеров в первом полугодии 2011 года и рассмотрении и принятии Верховной Радой такой программы на 2012-2015 годы.

Согласно резолюции, профсоюзы выступают за обеспечение защиты действующих рабочих мест от ликвидации и гарантированное создание в 2011 году не менее 680 тысяч новых рабочих мест, как это предусмотрено постановлением правительства от 8 сентября 2010 года.

Как сообщалось, вице-премьер-министр - министр социальной политики Сергей ТИГИПКО выразил надежду, что Верховная Рада примет закон о пенсионной реформе в марте 2011 года.