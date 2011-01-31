Кабмин отзовет закон о пенсионной реформе?

Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не исключает, что проект закона о введении в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь С.ТИГИПКО.

По ее данным, С.ТИГИПКО сегодня во время обсуждения законопроекта о пенсионной реформе с профсоюзами отметил, что правительство подготовило около 10 поправок к законопроекту. После того, как они будут утверждены, проект документа будет отозван из парламента для внесения соответствующих изменений.

«Шестнадцатого февраля у нас будут слушания в Верховной Раде. До этого времени я буду вносить предложение в Кабинет министров отозвать этот законопроект», - сказал министр соцполитики.

Напомним, Всеукраинское собрание представителей профсоюзных организаций требуют от Кабинета министров отозвать из Верховной Рады законопроект “О мерах по законодательному обеспечению реформирования пенсионной реформы”.

В Кабмине прогнозируют принятие закона Верховной Радой уже в марте.