Сегодня в Киеве правительство начало второй этап обсуждения пенсионной реформы с проведения учебного семинара для представителей региональных средств массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Украины - министра социальной политики Сергей ТИГИПКО.

Во время семинара он отметил, что главной целью второго этапа обсуждения пенсионной реформы станет выработка оптимального варианта законопроекта, который будет учитывать интересы общества.

«Очень важно, что общественное обсуждение не только стало информированием общества о содержании и особенностях реформы, но и предоставило нам очень полезную обратную связь, ценные предложения, которые обязательно будут учтены», - подчеркнул С.ТИГИПКО.

Он добавил, что привлечение общества к дискуссии вокруг пенсионной реформы является свидетельством открытости правительства.

На протяжении второго этапа обсуждения пенсионной реформы состоятся тематические региональные пресс-клубы во Львове, Черновцах, Симферополе, Николаеве, Днепропетровске, будут проводиться круглые столы и другие публичные мероприятия.

Также 16 февраля состоятся тематические парламентские слушания.

С.ТИГИПКО отметил, что в рамках первого этапа общественного обсуждения, которое началось 21 декабря 2010 года, во всех областях Украины состоялись региональные совещания по вопросам информирования общества относительно ключевых аспектов реформы. В этих совещаниях, в частности, принимали участие С.ТИГИПКО, председатель Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК, директор Института демографии НАН Украины Элла ЛИБАНОВА, представители общественности и местной власти.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр социальной политики С.ТИГИПКО не исключает, что проект закона относительно проведения в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.