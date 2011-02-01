Туроператоры из-за отмены туров в Египет за неделю могут потерять около 2 млн. долл. - эксперт

В связи с отказом украинских туристов от туров в Египет туроператоры могут потерять около 2 млн. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге вице-президент ассоциации лидеров турбизнеса Украины Иосиф АНДРИК.

«За эту неделю туроператоры могут потерять около 2 млн. долларов. Это те прямые потери, которые уже никто не может компенсировать», - сказал он.

По словам И.АНДРИКА, если сложная ситуация в Египте сохранится, то ущерб туристической отрасли будут составлять около 6 млн. долларов.

Он отметил, что туристические операторы приняли решение о минимизации потерь украинских туристов, предлагая им перенести сроки поездки.

И.АНДРИК также сообщил, что на сегодняшний день запросов на отдых в Египте практически нет. «Желающих, которые бы хотели полететь в Египет за 3 копейки, слава Богу нет», - сказал он. По его словам, есть единичные обращения относительно поездок в Египет на март-май.

В то же время он отметил, что туроператоры не могут отказать в поездках в Египет тем украинским туристам, которые должны были выехать уже сейчас.

«Мы не можем им отказать, они заказали услугу и имеют право выбора», - сказал он, добавив, что этим людям разъясняется ситуация в стране. «Мы проводим разъяснение, берем расписки и количество отказов от поездки очень большое», - сказал И.АНДРИК.

В свою очередь председатель Украинской ассоциации туроператоров Игорь ГОЛУБАХА отметил, что, если украинские туристы отказываются от поездки в Египет, им предлагается три варианта: отсрочить поездку на некоторое время, поехать в другую страну или вернуть деньги. Он отметил, что есть определенная процедура возвращения средств, которая заключается в том, что турист пишет письменное заявление на имя агента, у которого купил тур, потом турагент обращается к туроператору и в дальнейшем туристу возвращаются средства.

В свою очередь и.о. председателя Государственной службы туризма и курортов Украины Сергей СЕМКИН сообщил, что Госслужба получила четкие гарантии от туристических компаний, что средства туристам, которые отказываются ехать в Египет, будут возвращаться, или им будет предложено поехать в другую страну или перенести тур в Египет на более позднее время.

Он также отметил, что особенно Госслужбу туризма и курортов Украины беспокоит ситуация с украинскими туристами, которые хотят ехать в Египет в ближайшие дни.

«Человеческая жизнь не стоит тех потерь, которые понесут туристические или авиационные компании. Мы на этом стоим и будем рекомендовать воздержаться от поездок в Египет», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, за последнюю неделю вследствие массовых выступлений оппозиции в Египте и столкновений с полицией около 150 людей погибли, сотни получили ранение.

Оппозиция требует отставки Президента Египта Хосни МУБАРАКА.