"Авлита" инициировала проект по усыновлению

В Севастополе при поддержке ЗАО «СК «Авлита» и Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» стартовал социальный проект под названием «Чужих детей не бывает». Целью проекта является пропагандирование усыновления в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, формат работы проекта предполагает еженедельные публикации на ресурсах партнеров, которыми выступили две севастопольские газеты: «Слава Севастополя» и «Вечерний городок», историй о жизни детей-сирот и их усыновлении, советы психологов и рекомендации работников Службы по делам детей при СГГА.

Также размещается информация о детях-сиротах, подлежащих усыновлению в Севастополе и Украине, с переходом на Всеукраинский портал национального усыновления http://www.sirotstvy.net, где постоянно обновляется и расширяется информация о детях. В личном разделе каждого ребенка можно просмотреть его фотографии и видео, узнать, есть ли у него братья и сестры, получить информацию о его возрасте и регионе, в котором он находится.

В пресс-службе компании отмечают, что партнерами проекта выступила Служба по делам детей при СГГА, которая уже не первый год сотрудничает с Фондом Р. Ахметова «Развитие Украины». Планируется, что к проекту подключатся организации, государственные структуры и частные лица, которые заинтересованы в реализации проекта.

«Мы искренне надеемся, что наш совместный проект поможет подарить обделённым родительской любовью и заботой детям семейный очаг. Редакция газеты признательна тем, кто на страницах издания делится своим опытом усыновления и готова оказать информационную поддержку тем, кто еще только планирует взять в свою семью ребенка», – отметила главный редактор газеты «Слава Севастополя» Наталья ТРОИЦКАЯ.

«Проблема сиротства не нова, она, к сожалению, есть и в Севастополе, где зарегистрировано более 640 детей-сирот и детей лишенных родительской опеки. Наша компания тесно сотрудничает с Фондом Ахметова, и мы решили выступить коммуникатором с целью привлечь внимание севастопольской общественности к вопросу сиротства. Мы верим, что такое благое дело получит поддержку и повысит ответственность севастопольцев за детей, отданных на воспитание обществу. Ведь чужих детей не бывает!» - сказал и.о. генерального директора ЗАО «СК «Авлита» Сергей ПОСОХОВ.

«Для Фонда Р. Ахметова «Развитие Украины» семейные ценности являются несомненным приоритетом, и мы делаем все возможное, чтобы дети жили и воспитывались в семьях. Мы признательны ЗАО «СК «Авлита» за инициативу и поддержку проекта. Искренне верим, что благодаря нашим совместным усилиям севастопольские дети, которые лишены родительской опеки, обретут любящие семьи», - сказала руководитель программ и проектов Фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Дарья КАСЬЯНОВА.

Справка УНИАН. ЗАО «Стивидорная компания «Авлита» является стивидорной компанией, располагающей двумя глубоководными причалами в акватории незамерзающей круглый год Севастопольской бухты на юго-западе Крымского полуострова. Компания имеет все возможности для перевалки грузов с железнодорожного и автомобильного транспорта на морской, с морского на и железнодорожный, а также с судна на судно. Предприятие обрабатывает металл, а также оперирует зерновым терминалом емкостью 170 тыс. тонн единовременного хранения. Производительность станции приема зерна с железнодорожных вагонов – 1200 тонн в час, с автотранспорта (на двух точках приема) — 300 тонн в час. Производительность погрузки судна составляет до 2400 тонн в час. Перевалочные мощности включают 14 кранов, в том числе 8 козловых, 6 портальных, 5 из них последнего поколения «Liebherr» и «Gottwald».

100% акций ЗАО "СК "Авлита" принадлежит "СКМ (Систем Кэпитал Менеджмент) Лимитед".