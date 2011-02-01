Эксперт: ситуация в Египте может иметь очень серьезное влияние на Европу – эксперт

Негативное развитие ситуации в Египте может иметь очень серьезное влияние на Европейский континент.

Такое мнение в комментарии корреспонденту УНИАН выразил руководитель Центра ближневосточных исследований Игорь СЕМИВОЛОС.

«Очевидно, что нынешний президент Египта должен подтвердить свою легитимность. Об этом говорят люди на улицах, и это чувствуется. То есть режим – диктатура, существовавший в Египте на протяжении 30 лет, утратил свою легитимность, и очевидно, он не способен в дальнейшем существовать», - заявил эксперт.

По мнению И.СЕМИВОЛОСА, «в любом случае, Египет стоит на пороге достаточно драматических и революционных изменений».

«В данном случае, ключевая проблема заключается в отсутствии институтов и процедур, которые бы позволили стране осуществить демократические изменения. Сегодня это выглядит как не до конца осознанность организаторами этого народного восстания, что делать дальше и, собственно, есть ощущение, что остальной мир также находится в непонятной ситуации», - также отметил эксперт.

Он также отметил, что «смена власти в Египте будет иметь влияние на весь Ближний Восток, Европейский континент и даже – на весь мир».