«ЕДАПС» презентовал проект электронной социальной карты

Консорциум «ЕДАПС» сегодня, 1 февраля, презентовал проект электронной социальной карты, разработанной в рамках концепции общегосударственной автоматизированной системы «Электронное социальное удостоверение».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам участников презентации, концепция – это результат совместного труда специалистов Института экономики НАН Украины, консорциума «ЕДАПС», компаний «Атлас» и «Автор», Министерства социальной политики, Национального банка Украины, Пенсионного фонда Украины. Концепция разработана с учетом законодательных инициатив народного депутата Украины Валерия КОНОВАЛЮКА.

По информации члена Совета директоров консорциума «ЕДАПС» Георгия БЕЙЛИНА, предлагаемая группой разработчиков система по внедрению электронной социальной карты позволит довести до каждого льготника полную информацию о его льготах, обеспечить их предоставление, более полный и точный учет получения льготником услуг, переход от бумажных и сомнительных актов сверки к автоматическому формированию информации.

В свою очередь В.КОНОВАЛЮК заявляет, что внедрение прозрачной системы распределения социальных льгот обеспечит экономию бюджета Украины от 5 млрд. грн. до 10 млрд. грн. ежегодно, а социальная помощь станет адресной.

Генеральный директор компании «КП ВТИ» (участник консорциума ЕДАПС) Андрей ПЕРВУШИН в свою очередь сказал: «В Украине существуют все технологии, необходимые для выполнения этого проекта, включая информационную безопасность в полном соответствии со стандартами Украины, наличие чиповой операционной системы и Национальной системы массовых электронных платежей (НСМЭП)».

Основным инструментом для работы в автоматизированной системе служит персональная электронная социальная карта с соответствующими приложениями.

Заместитель генерального директора компании «КП ВТИ» Алексей Дарский считает, что социальная карта – это главный документ гражданина Украины, который позволяет формировать информационные потоки, обеспечивающие достоверными данными Единую информационно-аналитическую систему учета и управления средствами социальной сферы. Электронная социальная карта как электронный документ – многофункциональна.

В.КОНАВАЛЮК также отметил, что на сегодняшний день специально созданной межведомственной комиссией завершается доработка законопроекта, который необходим для внедрения социальной карты.

Справка УНИАН. Консорциум «ЕДАПС» - группа с полным циклом предприятий по производству и внедрению высокозащищенных идентификационных документов и информационных систем.

Паспорта и идентификационные документы, производимые «ЕДАПС», были признаны ICAO и ОБСЕ одними из лучших в мире.

Консорциум «ЕДАПС» обладает современными и полностью сертифицированными мощностями, включая одно из крупнейших производств по выпуску и аутсорсингу персонализации платежных карт VISA и MasterCard. «ЕДАПС» имеет опыт в защите документов и товаров с использованием технологий в области лазеров, поликарбоната, биометрии, деметаллизированных голограмм, контактных, бесконтактных чипов и IT-технологий.