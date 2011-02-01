Кабмин не устанавливал на 2011 год порядок выплаты компенсаций вкладчикам советского «Сбербанка»
Кабинет Министров Украины пока не устанавливал на 2011 год порядок выплаты компенсаций по обесцененным вкладам советского «Сбербанка».
Об этом УНИАН сообщил юрист юридической фирмы «Ильяшев и Партнеры» Андрей КОНОПЛЯ.
По его словам, на каждый год непосредственно в законе о госбюджете отдельной статьей должны предусматриваться расходы на компенсации обесцененных вкладов, а порядок проведения компенсационных выплат устанавливается Кабинетом Министров. «На 2008 и 2009 годы такой порядок был установлен… И хотя в законе о госбюджете на 2010 год такая статья расходов была предусмотрена, но порядка, утвержденного Кабинетом Министров, не было», – сказал юрист.
По его словам, статьи расходов госбюджета на выплату обесцененных вкладов в законе о госбюджете на 2011 год нет, поэтому нет порядка их возмещения, который устанавливает правительство.
А.КОНОПЛЯ отмечает, что в госбюджете на 2011 год предусмотрено, что по результатам выполнения госбюджета в январе-июне 2011 года с учетом состояния социально-экономического развития на рассмотрение Верховной Рады может быть вынесено предложение относительно увеличения расходов на постепенные компенсации гражданам по обесцененным денежным сбережениям.
«Если говорить о судебной практике, то есть позиция Верховного Суда, которая была озвучена еще в 1999 году. Да, можно обращаться в суд, но только в размере, который предусмотрен Порядком, утверждаемым на каждый год Кабинетом Министров, которого на 2011 год нет», – отметил юрист. При этом, подчеркнул он, необходимо учитывать, что «Ощадбанк» проводит выплату проиндексированных сбережений в рамках, предусмотренных для этого государственным бюджетом, и при условии фактического перечисления денежных сумм.
«Фактически, кроме того, что это должно быть предусмотрено госбюджетом, эти средства должны быть перечислены из госбюджета на счета «Ощадбанка», – сказал А.КОНОПЛЯ.