Реформа должна защитить пенсионеров с низким уровнем пенсии - Тигипко

Пенсионная реформа должна защитить пенсионеров с низким уровнем пенсии.

Об этом заявил вице-премьер-министр – министр социальной политики Украины Сергей ТИГИПКО во время встречи с представителями региональных СМИ, сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Необходимо определенным образом решить вопрос низкого уровня пенсионного обеспечения самых старших членов общества. Пенсионная реформа призвана помочь, в первую очередь, так называемым «возрастным» пенсионерам, которым когда-то была начислена низкая пенсия, и которые сейчас не могут себе помочь дополнительной работой. Поэтому существует насущная необходимость не оставлять эту группу пенсионеров наедине со своей проблемой», - сказал С.ТИГИПКО.

Вице-премьер считает, что самым главным субъектом пенсионной реформы являются пожилые люди, чья активная трудовая деятельность проходила в советское время.

В частности, по итогам 2010 года средняя пенсия в Украине составляет 1149 грн. В то же время, почти 2,8 млн. пенсионеров получают пенсию ниже 800 грн., а 4 млн. граждан могут рассчитывать на соответствующую выплату, сумма которой не превышает 900 грн. Преимущественно к получателям этих самых низких пенсий относятся именно самые старшие пенсионеры.

«Из всех реформ, которые мне приходилось проводить, пенсионная реформа оказалась одной из самых сложных», – отметил С.ТИГИПКО.

По его словам, сложность пенсионной реформы заключается в том, что она касается абсолютно всех граждан. В то же время задание осложняется комплексностью законодательства. К тому же, проведение пенсионной реформы требует учета социального фактора.

С.ТИГИПКО также сообщил, что сейчас уже завершается первый этап обсуждения реформы. По его результатам готовятся изменения к соответствующему законопроекту. Дополненный документ будет подан в Верховную Раду до 16 февраля.

„Мы и в дальнейшем будем активно общаться с гражданами, чтобы услышать их мнение, в том числе и через социальную рекламу, которая вскоре будет размещена по всей стране. Параллельно мы будем изучать международный опыт введения пенсионной реформы. Хочу отметить еще раз: мнение каждого будет обязательно услышано», - сказал С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, вице-премьер-министр, министр социальной политики С.ТИГИПКО не исключает, что проект закона о проведении в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений.